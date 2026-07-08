Galaxy Unpacked de juillet 2026 : une nouvelle forme se dessine

Samsung Electronics tiendra sa conférence Galaxy Unpacked à Londres, une ville qui va de l’avant, non pas en suivant les tendances, mais en les instaurant, et ce mercredi 22 juillet 2026.

Une invitation est donnée afin de découvrir les nouveautés de l’écosystème Galaxy, qui ont défini la catégorie des smartphones pliables.

Combinant des fonctionnalités intelligentes et des formats innovants, la prochaine génération de produits Galaxy a été conçue pour offrir des expériences plus personnalisées et adaptatives, et établir une nouvelle norme pour l’ère de l’IA.

L’événement sera transmis en direct sur Samsung.com, la newsroom de Samsung ainsi que sur la chaine YouTube de Samsung à partir de 15h00 heure Tunisienne.

Restez à l’écoute et assurez-vous de vous enregistrer sur samsung.com/unpacked pour bénéficier d’avantages exclusifs, découvrir les prochains teasers et bandes-annonces, et recevoir les dernières actualités liées au Galaxy Unpacked de juillet.