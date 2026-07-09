Djerba Music Land 2026 : 11e édition du grand rdv de musique électronique du 6 au 9 août 2026

Djerba Music Land un des plus grands rendez-vous de musique électronique en Tunisie revient pour une 11e édition du 6 au 9 août 2026. Au-delà de son affiche internationale, le festival s’impose désormais comme un véritable moteur de l’économie touristique de Djerba.

En onze ans, Djerba Music Land a largement dépassé son statut de simple événement musical. Organisé pour la troisième année consécutive sur la terrasse-jardin du Grand Casino Djerba, le festival attire des milliers de festivaliers et générant d’importantes retombées pour les professionnels du tourisme et les commerces locaux.

Selon Mohamed Jerad, directeur général de Tunisia Music Land, le festival, avec une capacité d’accueil pouvant atteindre 3 500 festivaliers chaque soir, constitue aujourd’hui un véritable facteur de différenciation face à la concurrence des autres destinations méditerranéennes. Il contribue à renforcer l’attractivité touristique de Djerba tout en stimulant l’économie locale.

Le programme de Djerba Music Land 2026

L’édition 2026 se déroulera selon une formule Day & Night, offrant des animations tout au long de la journée.

Du 7 au 9 août, les festivaliers pourront profiter des DML Off, des beach parties organisées de 14h à 20h, avant les grands concerts programmés chaque soir.

Cette année encore, la programmation réunit plusieurs figures internationales de la musique électronique avec notamment Caiiro, Francis Mercier, Eno Napa, Da Capo, Solto, Hamza, Raffa Guido, Osfur et Cincity.

La scène tunisienne sera également à l’honneur avec la participation de Mehdi Maghraoui, Guesmy, Hunter et Sarab.

Le festival proposera également des concepts originaux comme Oriental Night Fever, porté par Al Disco Al Arabi, ainsi que The Luxury Theater du DJ Walou, mêlant sonorités orientales et musique électronique.

L’impact de Djerba Music Land dépasse largement les quatre jours de festivités. Chaque édition mobilise des centaines d’emplois temporaires dans les domaines de la sécurité, de la logistique, de la technique, de la restauration, de la communication et de l’organisation.

Le développement du Djerba Music Land Market, lancé en 2025, renforce également cette dynamique en offrant un espace dédié aux artisans, créateurs et commerçants locaux, qui bénéficient d’une importante visibilité auprès des visiteurs.

Les organisateurs poursuivent leur stratégie de montée en gamme en investissant chaque année dans des équipements de pointe : systèmes sonores, écrans géants, jeux de lumière, lasers et scénographies immersives. L’objectif est de positionner Djerba Music Land parmi les grands festivals de musique électronique de la Méditerranée, aux côtés de destinations comme Ibiza ou Mykonos.

Grâce à cette évolution, le festival contribue à promouvoir une nouvelle image de Djerba, tournée vers le tourisme expérientiel et les grands événements internationaux.

Tekiano avec communiqué