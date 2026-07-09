Esports World Cup 2026 à Paris : 2 000 joueurs, 25 tournois et un festival inédit pour six semaines

Esports World Cup 2026 transforme Paris en capitale mondiale de l’esport durant six semaines du 6 juillet au 23 août. Hébergé au Paris Expo Porte de Versailles, le festival d’Esports EWC 26 rassemble plus de 2 000 joueurs qui vont participer à 25 compétitions majeures et propose un prize pool record de 75 millions de dollars, mêlant compétitions de haut niveau et animations culturelles.

L’Esports World Cup 2026 est organisé par l’Esports Foundation (EF), fondation créée pour porter l’événement global, avec la production et l’opération confiées à ESL FACEIT Group (EFG), filiale de Savvy Games Group, entreprise du gouvernement saoudien.

L’édition EWC 2026 a été délocalisée de Riyad à Paris, après deux sessions réussies, en raison de la situation régionale et des tensions dans le Golfe, notamment la guerre avec l’Iran qui a perturbé la région.

L’Esports Foundation a indiqué que, face à l’instabilité régionale et aux incertitudes pour les joueurs, clubs, éditeurs et fans, le maintien de l’événement en Arabie saoudite n’était pas viable, et que l’annulation pure aurait été très dommageable pour les équipes dépendant des droits de streaming et des prize money…

L’Esports World Cup 2026 propose des matchs autour desquels se déroulent des concerts et des animations en plus d’une cérémonie d’ouverture grandiose avec des stars comme DJ Snake, Aya Nakamura et Theodora qui s’est tenue à La Seine Musicale, créant un événement hybride autant attractif pour les fans que pour un public curieux.

Le programme met en avant un Club Championship regroupant les 24 meilleures structures esportives mondiales, avec une cagnotte transversale de 30 millions de dollars incluse dans le total.

Parmi les têtes d’affiche figurent des compétitions de League of Legends (16 équipes de haut niveau, dont Gen.G et T1), Dota 2 (ESL Pro Tour avec 24 équipes en lutte dans des phases de groupes et playoffs), Rainbow Six Siege (du 4 au 15 août avec un cashprize de 2 millions de dollars) et l’intégration officielle de Trackmania en tant que nouveau titre au sein de la programmation principale de l’EWC.

Plusieurs facteurs expliquent la popularité de cette coupe du monde de l’esports et l’affluence attendue. D’abord, l’ampleur du prize pool et la présence des meilleures équipes mondiales conférant à l’EWC un statut de rendez-vous incontournable.

La formule festival qui rassemble compétitions, concerts, animations et diffusion sur le groupe France Télévisions et les plateformes en ligne, élargit l’audience au-delà des seuls joueurs. Le Paris Expo Porte de Versailles, sa capacité et son accessibilité internationale facilitent la venue d’un public européen et mondial.

Ainsi, Paris accueillera cet été plus de 2 000 joueurs professionnels représentant 200 clubs venus de plus de 100 pays ; ils se disputeront une dotation record de 75 millions de dollars, à travers 25 tournois sur 24 jeux.

Cette annonce s’inscrit dans le prolongement de la croissance continue de l’Esports World Cup et de son audience internationale. En 2025, l’EWC a rassemblé plus de 750 millions de spectateurs dans le monde et généré plus de 350 millions d’heures de visionnage, avec un pic d’audience simultanée proche des huit millions. Le tournoi a été diffusé sur 28 plateformes par 97 partenaires, via plus de 800 chaînes et en 35 langues, touchant ainsi des publics dans 140 pays.

Le gaming et l’esport sont devenus l’une des formes de divertissement connaissant la croissance la plus rapide au monde, souligne un communiqué de Esports World Cup, réunissant des milliards de joueurs et de passionnés dans toutes les régions du globe. Aujourd’hui, l’esport se situe au carrefour du sport, de la culture, des médias et des technologies, attirant un public à l’échelle véritablement mondiale.

I.D.