Météo en Tunisie : ciel clair et hausse des températures

La Météo en Tunisie affiche un ciel clair à peu nuageux dans les différentes régions du pays jeudi 09 juillet 2026, selon les prévisions de l’institut national de la météorologie (INM). Mer onduleuse aux côtes nord est et calme à peu agitée dans le reste des côtes.

Vent de secteur nord ouest au nord et au centre, et de secteur ouest au sud faible à modéré. Le vent sera relativement fort près des côtes et les hauteurs l’après-midi.

Il y a une hausse des températures avec maximales qui varient entre 34° et 38° dans les régions côtières et sur les hauteurs et entre 38° et 42° dans le reste des régions avec apparition de coups de sirocco.