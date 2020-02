Accès gratuit aux musées et monuments de Tunisie dimanche 02 février 2020

Les tunisiens ont la possibilité d’accéder gratuitement aux musées, sites historiques et monuments de Tunisie, dimanche 02 février 2020, étant le premier dimanche du mois.

Rappelons que la gratuité d’accès aux sites historiques tunisiens s’applique tout au long de l’année pour les élèves, étudiants tunisiens, enfants âgés de moins de 6 ans, membres du corps enseignant tunisien, personnes handicapées, accompagnants des handicapés, journalistes, militaires et agents de l’ordre, Tunisiens à l’étranger, étudiants étrangers, associations à caractère culturel, social, sportif ou de jeunesse.

Cette gratuité inclut également les personnes étrangères résidentes en Tunisie sur présentation de la carte de séjour. La liberté d’accès aux musées et sites historiques tunisiens pour les citoyens est applicable tous les premiers dimanches du mois et durant les fêtes religieuses et administratives.

