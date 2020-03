Les Journées de la Francophonie 2020 : Un programme riche ou le Français est Roi du 05 mars au 05 avril

Les Journées de la Francophonie en Tunisie 2020 se déroulent du 5 mars au 5 avril 2020. La Francophonie sera fêtée à Tunis et dans les régions avec un programme artistique riche et varié allant du théâtre à la musique et de la danse au cinéma avec la participation de plusieurs associations et ambassades francophones. La Journée Internationale de la Francophonie est célébrée chaque année le 20 mars et unit 300 millions de francophones sur les 5 continents.

La 3ème édition des Journées de la Francophonie se déroulent en marge de la célébration du 50ème anniversaire de la Francophonie. Le coup de départ de la manifestation qui s’étalera sur plus d’un mois se fera avec le Festival International les Francophonies de Sousse 2020. Une initiative locale à Sousse assurée par la société civile, l’association des Tunisiens amis de la Francophonie et plusieurs partenaires.

La Semaine du film francophone en Tunisie est proposée par l’Ambassade du Burkina Faso du 13 au 21 mars 2020. Plusieurs films francophones seront proposés à la cité de la culture et projeté à la cinémathèque tunisienne et toutes les entrées sont gratuites. Une vingtaine de films du monde entier seront projetés et permettront aux cinéphiles de découvrir des œuvres inédites en Tunisie. Les projections seront également organisées dans les régions au Kef et à Siliana.

De multiples autres événements s’insèrent dans le cadre des Journées de la Francophonie 2020 en Tunisie comme le Festival de Théâtre Ezzeddine Gannoun du 22 au 29 mars, le Festival international de la BD de Tunisie à Sousse du 02 au 05 avril ou les 24 Heures de Théâtre du Kef du 24 au 27 mars 2020.

L’Association Tunisienne pour la pédagogie du français (ATPF) organisera quant à elle comme chaque année une série de concours littéraires, auxquels participent collégiens et lycéens de tout le territoire, et dont la finale aura lieu le 22 mars à Tunis.

Sans oublier l’Institut Français de Tunis (IFT) qui réserve plusieurs autres événements littéraires et musicaux qui viendront enrichir le programme. Parmi ces événements les concerts de la Chorale de Tunisia88 soutenue par le Fonds Canadien d’initiatives locales (FCIL) le 18 mars 2020 à Dar El Jeld ou la venue de l’écrivain Maylis de Kerangal, invitée par l’IFT.

Les Journées de la Francophonie en Tunisie 2020 sont organisées par le Groupe des pays et régions de la Francophonie représentés à Tunis (Autriche, Argentine, Bulgarie, Burkina Faso, Cameroun, Canada, Congo, Congo Brazzaville, Îles Comores, Côte d’Ivoire, Egypte, France, Gabon, Grèce, Mali, Maroc, Pologne, Roumanie, République Tchèque, Sénégal, Serbie, Suisse, UFE Monde UFE Sousse, Ukraine ainsi que la délégation Wallonie Bruxelles) en partenariat avec l’ATAP, l’Agence Universitaire de la Francophonie, le Centre national du Cinéma et de l’Image, la cinémathèque tunisienne de la Cité de la Culture, l’Alliance française de Tunis, l’ATAF , RTCI et le magazine culturel L’instant M. Ces événements s’inscrivent dans le cadre de la promotion de la diversité culturelle et des valeurs de paix et de solidarité véhiculées par la Francophonie.

Rappelons que la Tunisie abritera le 18ème Sommet de la Francophonie les 12 et 13 décembre avec pour thème « La Connectivité dans la diversité et la solidarité dans l’espace francophone : Le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l’espace francophone ».

Le programme complet des Journées de la Francophonie en Tunisie 2020 est disponible ici

▶️▶️ https://bit.ly/2wuEvBy ◀️◀️ #ija_chouf #ija_Franco

Sara Tanit

Les événements participants aux Journées de la Francophonie en Tunisie 2020