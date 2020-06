Wassim Dhaouadi parmi les 20 jeunes les plus exceptionnels au monde : VOTEZ pour lui !

L’étudiant tunisien Wassim Dhaouadi qui poursuit ses études en Suisse à été sélectionné parmi les 20 jeunes personnalités du monde les plus exceptionnelles par la JCI, Jeune Chambre Internationale. JCI Tunisie appelle les internautes à voter pour lui en masse pour le qualifier parmi les 10 finalistes qui seront honorés au JCI World Congress 2020.

Wassim Dhaouadi a récemment été salué dans son université, l’Ecole Polytechnique Fédéral de Lausanne pour avoir résolu une énigme scientifique vieille de cent ans. L’ambassade de Suisse en Tunisie avait rapporté que le jeune homme a trouvé la solution à un phénomène physique qui restait sans réponse pour les scientifiques depuis un siècle et que sa découverte est publiée dans le Physical Review Fluids.

Depuis cet exploit, Wassim Dhaouadi a rédigé et publié plusieurs articles scientifiques dans des revues de renommée et a été invité par la NASA pour travailler sur une nouvelle mission d’exploration planétaire avec des robots. Il a récemment été speaker dans l’événement “Nuit des idées 2020” organisé par l’Institut Français de Tunisie. Il a aussi participé à l’organisation du rendez-vous Startup Nights à Winterthur étant membre du plus grand think tank d’étudiants en Suisse.

Le programme “JCI Ten Outstanding Young Persons of the World” ou “JCI Dix jeunes exceptionnels du monde” (JCI TOYP) honore chaque année dix jeunes exceptionnels ayant moins de 40 ans. Ces individus incarnent l’esprit de la JCI et fournissent un service extraordinaire à leurs communautés. Que ce soit par le service, l’innovation, la détermination ou la pensée révolutionnaire, ces jeunes citoyens actifs créent des impacts positifs au niveau local et mondial.

Pour voter pour le représentant tunisien du JCI Wassim Dhaouadi et lui permettre ainsi d’être parmi les 10 jeunes les plus exceptionnels au monde qui seront honorés au JCI World Congress 2020 prévu au Japon, cliquez sur la photo de Wassim via ce lien https://bit.ly/2MQfRQG pour voir sa page individuelle puis cliquez sur le bouton “LIKE”. Le dernier délai pour voter est fixé pour lundi 22 juin.

S.B.

Lire aussi :

Un étudiant tunisien, Wassim Dhaouadi, résout un mystère de physique vieux de 100 ans