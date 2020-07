Cin’étoiles d’été : Projections de films récents par l’IFT à Tunis, Sousse et Sfax (Programme)

L’Institut français de Tunisie propose l’événement “Cin’étoiles d’été” avec des projections gratuites pour fêter l’arrivée des beaux jours d’été, en plein air à Tunis, Sousse et Sfax du 03 au 21 juillet 2020.

Les espaces plein air relatifs et partenaires de l’IFT verront la projection de films récents et à succès à l’instar du film palestinien “ It Must Be Heaven” du réalisateur Elia Suleiman, le film tunisien “Un divan à Tunis” de Manele Labidi et le film marocain “Le Miracle du Saint Inconnu” de Alaa Eddine Aljem.

Le lancement des projections se fera à l’IFT de Tunisie ce vendredi 3 juillet 2020 à 20h avec la projection du film It Must Be Heaven de Elia Suleiman.

Programme complet des projections Cin’étoiles d’été :

Les projections se feront dans la cour centrale de l’IFT de Tunisie, le musée archéologique de Sousse et la cour centrale de l’institut français de Sfax. L’entrée est gratuite dans la limite des places disponibles.

