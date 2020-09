Programme IFT spécial rentrée 2020 sous le signe des retrouvailles

L’Institut français de Tunisie (IFT) rouvre ses portes en parallèle avec la rentrée 2020 – 2021 dès le 1er septembre. Le public aura rendez-vous à nouveau avec des artistes, auteurs et autres acteurs de la société civile pour des rencontres conviviales.

L’Institut français de Sousse et l’Institut français de Sfax rouvrent aussi leurs portes pour une programmation littéraire, artistique et cinématographique inédite.

Nous avons à cœur de faire de ces retrouvailles un temps fort d’émotions artistiques partagées, de rencontres engagées, de temps festifs et de fantaisie, indique l’IFT dans un communiqué, ajoutant que “nous mettrons les projecteurs sur les scènes tunisiennes, qui ont été marquées par ces pauses forcées, mais reviennent avec force et vitalité dans les domaines de la musique, de la danse et du théâtre, du livre ou du cinéma mais aussi sur les démarches éco-responsables et solidaires, engagées, militantes et toujours innovantes”.

Les festivités s’ouvriront à l’IFT mercredi 09 septembre 2020 avec le groupe Old9School récemment réformé qui présentera un concert musical sous le signe du Reggae. Un événement exceptionnel dirigé par Essia Jaibi et Selim Ben Safia intitulé “La nuit des étoiles” promet d’émerveiller le public le 18 septembre prochain avec un parcours pluridisciplinaires proposant des performances de musique, danse, théâtre en plus des installations lumières.

Une série de rencontres ID’BA sous le signe du dialogue et de la créativité sera assurée avec notamment la présentation de l’ouvrage “Vivre au Temps du covid-19” (21 septembre) et une autre en collaboration avec le collectif Aswat Nissa (28 septembre) et les penseurs Youssef Seddik et Pierre Lamoureux (05 octobre) en plus d’une rencontre spécial Octobre Rose (19 octobre).

Les découvertes VR reviendront en septembre avec la reprise de la galerie IFTech pour une rentrée immersive, de plus l’incubateur d’innovation sociale Afkar fera découvrir à travers sa galerie ses nombreux projets innovants de start-up et d’applications.

L’auditorium de l’IFT accueillera à nouveau des projections de films récents à l’instar de Scooby! de Tony Cervone, SAM SAM de Tangy de Kermel, FAHIM de Pierre François Marin Laval, Petit pays d’Eris Barbier, Un divan à Tunis de Manel Laabidi, It Must Be Heaven d’Elia Suleiman, Au THIS Victory d’Ahmad Ghossein et le film d’animation En Avant de Dan Scanlon.

Programme de l’IFT pour les mois de septembre et octobre 2020:

Nos retrouvailles

Posted by Institut français de Tunisie on Thursday, August 6, 2020

L’IFT rappelle que dans le cadre du contexte sanitaire imposé par l’épidémie du Coronavirus et pour que ses évènements puissent se tenir, en prenant toutes les dispositions, le Port du masque est obligatoire dans l’enceinte de l’IFT et pour toutes les manifestations culturelles. Les Concerts se dérouleront uniquement dans un dispositif assis et les Jauges seront limités en fonction des évènements.

