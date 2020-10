ArtForNess: Une galerie virtuelle, reflet de la scène artistique bouillante dans la zone MENA

Des œuvres d’art éclectiques en série limitée et livrées avec certificat d’authenticité signé par des artistes confirmés, émergents et talentueux, c’est ce qu’offre la galerie virtuelle ArtForNess, une galerie d’œuvres et objets d’arts originaux, proposés pour la vente en ligne, et qui désire renforcer l’image positive des artistes de l’Afrique du Nord et du Moyen Orient.

Nos œuvres sont le reflet de la scène bouillante de l’illustration dans la Zone Mena, explique Ines Baccouche, Ingénieure en Microélectronique de formation avec une expérience de plus de 15 ans en tant que chef de projet dans des multinationales et une grande passionnée d’art, qui a choisi de faire un changement radical de 180° dans sa carrière.

Tout part de la Bande Dessinée et s’étend vers le monde coloré du street Art en passant par l’imaginaire florissant des Designers Graphiques….

Art For Ness, du désir de proposer de l’art pour Tous

ArtforNess, traduit par “L’art pour les Gens” émane justement d’un désir de partage, celui de l’amour inconditionnel que la jeune entrepreneuse culturelle tunisienne porte envers la Tunisie et envers la Culture Nord-Africaine et Moyen-Orientale de manière général.

Parlant de son parcours et de comment elle a lancé Art For Ness, Ines confie : Au début j’ai été seule sur tous les fronts, bien sûr je ne me suis pas lancée comme ça, il est important de savoir s’entourer et de se former un minimum. Alors j’ai suivi une année dans une école de commerce en Master de création d’entreprise, en parallèle j’ai eu la grande chance de pouvoir compter sur des artistes de talents tels que Seif Eddine Nechi, Noha Habaieb, Salim Zerrouki, Sadri Khiari, Walid Bouchouchi… ils m’ont tous fait confiance alors que je n’avais encore rien. Ils m’ont écoutée, conseillée, et ont su me reprendre quand il le fallait.

Aujourd’hui, l’équipe s’est agrandie en intégrant un jeune homme spécialisé en marketing digital Yassine Nagati. Ines a renforcé ses acquis en effectuant une formation en Curation d’Art avec le Goethe Institut en Tunisie, afin de gagner en maturité artistique et relever de nouveaux défis pour ArtForNess et ses artistes partenaires.

Procédure de collaboration avec les artistes

La plupart des artistes qui exposent dans la galerie virtuelle ont gagné des prix lors de leur participation à des concours internationaux, ou bien participé à plusieurs expositions et festivals. Ce sont des personnes bouillantes d’énergie qui ont cette envie intense de partager leur art.

L’artiste confie les droits d’exploitation d’une ou deux œuvres à la plateforme de manière exclusive pour une durée donnée. Un accord s’établit sur le meilleur support et type d’impression qui pourraient sublimer encore plus sa vision. ArtForNess prends alors en charge les impressions et les ventes et verse des royalties à l’artiste. De nouveaux talents sont également régulièrement détectés et mis en avant afin de les soutenir dans leur carrière.

Quelle est la particularité de ArtForNess par rapport aux autres galeries en ligne ?

Tout part du Client et est conçu pour lui offrir une expérience inoubliable déclare Ines Baccouche. Nous nous fixons comme mission de lui faire découvrir, vous faire découvrir, des artistes talentueux, inspirés et inspirants. Notre travail ne consiste pas uniquement à de l’expo/vente, il va au-delà.

Il est important de travailler avec et pour l’artiste afin de le mettre en valeur, raconter son parcours, son histoire et lui donner un espace d’expression.

Nous voulons absolument montrer l’étendu des talents artistiques des créateurs de bandes dessinées en Afrique du nord et au Moyen Orient. La créativité des designers graphiques te l’ingéniosité des Streets Artistes. Nous sommes aussi un espace de vente de Bandes Dessinées des collectifs Tunisien “le LAB619”, Marocain “Skefkef” et inchallah bientôt Jordanien. L’idée est de diffuser la Culture un peu partout, résume Ines.

Aussi, des collections complètes autour d’un thème donné comme la Tunisie par exemple sont éditées (et déclinés sur des supports comme des maps, carte postales, tote-bags…) ou bien des collections capsules comme les foulards en soie. Toujours dans un esprit de collections et d’éditions limitées. Les acquéreurs pourront se vanter d’avoir leur propre oeuvre d’art unique sur eux, car en édition limitée.

les illustrations en série limitées sont accompagnées d’un certificat d’authenticité et les produits textiles sont composés de matières éco-responsables.

ArtForNess compte lancer bientôt une campagne de crowfunding en collaboration avec le collectif créatif tunisien Atelier Glibett intitulée “Tounes Yé Habibti”. Une campagne qui vise à promouvoir la beauté de la Tunisie à travers l’art…nous y reviendrons avec plus de détails…

Sara Tanit

