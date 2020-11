Le film “Sortilège” de Ala Eddine Slim remporte le prix du meilleur film au festival du film arabe de Zurich

Le long métrage tunisien de fiction “Tlamess”ou “Sortilège” du réalisateur Ala Eddine Slim a remporté le prix du meilleur film à la 5ème édition du festival du film arabe de Zurich (AFFZ) qui s’est tenue du 19 au 29 novembre 2020. Le Festival du film arabe de Zurich a lieu tous les deux ans et est organisé en coopération avec le Filmpodium Zurich.

Cette édition du festival, a ciblé les deux pays maghrébins; le Maroc et la Tunisie en mettant en avant des classiques du cinéma marocain et tunisien, et en organisant deux tables rondes, pour apprendre davantage sur leur cinéma.

Tlamess de Alaeddine Slim, la fiction de 2 heures avec en tête d’affiche les acteurs Abdullah Miniawy et Souhir Ben Amara avait remporté le prix du meilleur film dans cadre du festival Gabes Cinema Fen – قابس سينما فن qui s’est organisé en avril 2020 en ligne durant la période du confinement. Il avait été diffusé à l’occasion en ligne gratuitement sur la plateforme de streaming tunisienne Artify.

Bande annonce du film Tlamess طلامس:

Synopsis du film Tlamess: Un jeune soldat déserteur s’enfonce et disparaît dans une forêt. Quelques années plus tard, une jeune femme enceinte se baladant dans la forêt fait une rencontre étrange. Des événements singuliers surviennent alors…

Le film avait commencé à être projeté dans les salles de cinéma de Tunisie en mars 2020 avant d’annuler les projections et les activités culturelles à cause de la pandémie du coronavirus.

