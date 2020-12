Ciné 9 : Des films tunisiens récents à regarder à la télé chaque vendredi (Programme)

Ciné 9 est une initiative qui vise à promouvoir le cinéma tunisien proposée par Doc House – Tunisie en partenariat avec la chaine privée Attessia TV et permettra aux téléspectateurs de regarder des films tunisiens récents chez eux. Une sélection de films documentaires et de fictions sera diffusée en exclusivité sur Attessia Tv chaque vendredi, à partir de 22h30.

Ciné 9 s’adresse à tous les tunisiens en particulier, ceux et celles qui n’ont pas accès aux œuvres cinématographiques. Ces diffusions seront une occasion pour découvrir le merveilleux travail de nos cinéastes tunisiens. Une vingtaine de films sont programmés durant les soirées du vendredi sur Attessia Tv, dont “Dachra” de Abdelhamid Bouchnak, “Zaineb n’aime pas la neige” de Kaouther Ben Hania, “Benzine” de Sarra Abidi et “Ton fils est un homme” de Heifel Ben Youssef.

Programme des films tunisiens de Ciné 9 sur Attessia TV

Vendredi 18 décembre 2020 à 22h30 : “ Les frontières du ciel ” de Farès Naânaâ, 2015, fiction, 83’

Synopsis : Ce film raconte l’histoire d’un couple ordinaire dont la vie bascule. Entre désespoir, culpabilité et désir de vie, comment se reconstruire face à l’inacceptable ?

Vendredi 25 décembre 2020 à 22h30 : “ Ton fils est un homme ” de Heifel Ben Youssef, 2016, doc, 61′

Synopsis : Ils sont des milliers de tunisiens sans papiers à vivre en France, en Italie et dans plusieurs pays de l’espace Schengen. Un seul rêve réunit les clandestins, un seul objectif : échapper à la misère. Mais sur place, la réalité est tout autre.

Vendredi 1er janvier 2021 à 22h30 : “ Benzine ” de Sarra Abidi, 2017, fiction, 90’

Synopsis : Salem et Halima sont à la recherche de leur fils unique disparu il y a quelques mois. Ce dernier a choisi l’émigration clandestine vers l’Italie quelques jours après le 14 janvier 2011. Le couple mène une quête acharnée et désespérée qui bouleverse leur existence. Le film se déroule dans le sud, un paysage aride et austère, une Tunisie profonde où la contrebande et la tension socio-politique se côtoient.

Vendredi 8 janvier 2021 à 22h30 : “ Zaineb n’aime pas la neige ”, de Kaouther Ben Hania, 2016, doc, 90’

Synopsis : 2009. Zaineb a neuf ans et vit avec sa mère et son petit frère à Tunis. Son père est décédé dans un accident de voiture. Sa mère s’apprête à refaire sa vie avec un homme qui vit au Canada. On a dit à Zaineb que là-bas elle pourra enfin voir la neige ! Mais elle ne veut rien savoir. Son beau-père et le Canada ne lui inspirent pas confiance, et puis Zaineb n’aime pas la neige.

Deux films ont déjà été diffusés à la télévision dans le cadre de cette initiative comme le film “Saïda, malgré les cendres”, de Soumaya Bouallegui, Les Souliers De l’Aïd (Sabbat l’Aïd) de Anis Lassoued et le documentaire “Attitude” de Ines Ben Othman.

Doc House,une organisation créée en 2018, qui a pour mission de promouvoir la production, la distribution et le réseautage professionnel liés au Documentaire en Tunisie et en Afrique du Nord, lance dans ce contexte un appel à film auprès des réalisateurs et réalisatrices tunisiennes.

