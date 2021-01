Kasserine : Une nouvelle salle de cinéma verra le jour dans le centre-ouest tunisien

Bonne nouvelle pour les cinéphiles habitant à Kasserine et dans le centre et nord-ouest de la Tunisie, une nouvelle salle de cinéma appelée “Salle de cinéma Châambi” ouvrira bientôt ses portes informe l’artiste et initiateur du projet Walid Khadraoui sur les ondes de la radio Express FM.

Un an après le démarrage des travaux, la salle de cinéma Chaambi à Kasserine est fin prête, indique l’artiste et le propriétaire du projet. Walid Khadhraoui qui a supervisé les travaux de cette salle de cinéma de Kasserine indique qu’elle est équipée de 300 chaises et d’une scène de spectacle de 12 mètres de longueur et de 8 mètres de largeur.

Cette nouvelle salle de cinéma tunisienne qui servira aussi de salle de spectacle comprend des loges pour les artistes et des ateliers. Elle répond aux normes internationales et sera une fois ouverte la seule salle de cinéma qui se trouve aux frontières tuniso-algériennes.

Par ailleurs, l’initiateur du projet regrette les complications administratives causées par la municipalité de la ville Kasserine qui refuse jusqu’à présent et même après la fin des travaux, d’accorder un contrat de location de plus d’un an à ses responsables, considérant qu’elle est la propriétaire du lieu d’origine.

