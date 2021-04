Digital dance days: Des spectacles en streaming pour célébrer la journée mondiale de la Danse

Le Théâtre de l’Opéra de Tunis et le Centre Chorégraphique Tunisien du Pôle Ballets et arts chorégraphiques proposent à l’occasion de la Journée Mondiale de la Danse, célébrée le 29 avril de chaque année, de donner la parole aux danseurs et aux chorégraphes dans le cadre du “Digital Dance Days”, un festival en ligne avec des spectacles en live streaming gratuit à partir de la Tunisie.

Du 27 au 30 avril 2021, des spectacles sont donnés sur la page Facebook du Théâtre de l’Opéra de Tunis – مسرح الأوبرا تونس . Au programme aussi des capsules de vidéo danse, des workshops, master-classes, projections films, interviews, performances et spectacles.

Les artistes s’expriment sur les circonstances exceptionnelles que nous traversons en utilisant leur corps comme arme de résistance et évoquent des perspectives de sortie de crise avec l’art et la danse. 6 capsules seront proposées. Dans la capsule de danse qui suit, Monom Khemis arpente escaliers et couloirs et l’énergie de la danse en fait une scène de théâtre où il peut exprimer les plus intimes de ses émotions :