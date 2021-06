L’Éthiopienne Letesenbet Gidey bat le record du monde du 10.000 m

L’Éthiopienne Letesenbet Gidey a battu mardi le record du monde du 10.000 m lors des sélections olympiques éthiopiennes disputées à Hengelo (Pays-Bas), effaçant le record établi il y a deux jours à peine sur la même piste par la Néerlandaise Sifan Hassan.

En 29 min 01 sec 04, Gidey (23 ans) a battu les 29 min 06 sec 82 de Hassan et détient désormais les records du monde du 10.000 m et du 5.000 m (14:06.62 en octobre 2020). Les performances réalisées en fond et demi-fond s’affolent depuis deux saisons et l’arrivée de pointes nouvelles générations.

Les records du monde des 5.000 et 10.000 m hommes et femmes ont tous été battus en moins d’un an, par l’Ougandais Joshua Cheptegei et donc par Letesenbet Gidey.

Mardi, Gidey a été assistée pour son record par des lièvres jusqu’au tiers de la course puis par un lièvre “électronique”, un système de diodes disposées le long de la piste pour dicter le tempo, l’aidant à ôter plus d’une minute à son meilleur temps sur la distance (30:21.23 en 2019).

A 23 ans, l’Ethiopienne originaire du Tigré, région meurtrie par un conflit depuis plus de six mois, s’impose en patronne du fond mondial après avoir été vice-championne du monde du 10.000 m en septembre 2019 à Doha (Qatar). “J’espérais battre le record du monde, a indiqué Gidey, citée par World athletics. Je souhaite essayer de nouveau de battre le record en passant sous les 29 minutes.”. Sa première poursuivante Tsigie Gebreselama a terminé en 30 min 06 sec 01.

TAP