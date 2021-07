Gabès Cinéma Fen 2021 se poursuit en ligne: Regardez les films de chez vous!

La 3ème édition du festival Gabes Cinema Fen se poursuit dans une version en ligne avec la diffusion de plusieurs films en streaming gratuit du 2 au 7 juillet 2021. Tous les films de la version digitale ont été projeté dans le cadre des différentes sections du festival à Gabès.

Un rendez-vous est ainsi donné à partir du vendredi 2 juillet 2021 sur la nouvelle plateforme digitale http://gabescinemafen.com pour découvrir un ensemble d’œuvres et de films sélectionnés lors de la 3ème édition du Festival Gabes Cinema Fen. Cette sélection a été projeté sur grand écran à Gabès du 18 au 26 juin. L’accès en ligne est limité à 500 spectateurs inscrits par séance.

L’expérience utilisateur de gabescinemafen.com/online et simple et gratuite. Les organisateurs proposent aux internautes de s’inscrire sur le site et de suivre les instructions de la vidéo qui suit pour accéder aux diffusions en ligne: https://www.facebook.com/gabescinemafen/videos/1502665853416359

A travers cette initiative, Gabès Cinema Fen, présidé par Fatma Cherif, reprend l’expérience du festival numérique testée l’année dernière. La 2ème édition de 2020 a été placée sous le slogan de “Chouf Online” du 03 au 11 avril, à cause de la pandémie du Covid-19.

Cette orientation vers le digital devient une tradition surtout avec la fermeture des salles de cinéma en cette période estivale et le retour au confinement sanitaire ciblé durant tout le mois de juillet en Tunisie.

Les internautes auront donc la possibilité de voir les films et les prestations artistiques qui ont été proposés dans les différentes sections du festival comme la compétition officielle longs métrages, la compétition officielle courts métrages, la section fenêtre sur le cinéma du monde, la section promesses, ciné-terre, El Kazma et K-off.

Rappelons que les prix de la 3ème édition ont été donnés dans le cadre d’une cérémonie restreinte qui s’est déroulée dans un esapce ouvert à Gabès, vendredi 25 juin 2021. Palmarès de Gabès Cinéma Fen 2021:

– Prix du meilleur long métrage: Film “DISQUALIFIED” de Hamza Ouni

– Prix du meilleur court métrage: Prix ex quo pour “Le départ” de Lassad Hamich et “So we live” de Randa Abou Fekher

– Prix VR décerné à “ACID WATER” de Wael Lassoued et Houssem Bouabidi

– Mention spéciale à deux gagnants : “A Comedian in a Syrian Tragedy” de Rami Farah et “Un jour sans lendemain” de Mohamed Soueid.

GABES CINEMA FEN est un festival annuel qui propose des films laissant libre cours à l’imaginaire ou éclairent un fragment du réel. Les films en compétition sont des productions exclusivement arabes. Les sections parallèles sont autant de fenêtres sur des propositions filmiques diversifiées parfois minoritaires mais toujours exigeantes et singulières dans leurs manières d’inviter à expérimenter le monde.

I.D.

Lire aussi :

Gabès Cinéma Fen 2021 : Palmarès de la 3ème édition

Gabes Cinéma Fen 2021: Tous les détails sur le festival du sud Tunisien qui monte!