JCC 2021 : Programme par salle et Comment acheter les billets

Le programme complet des JCC 2021, la 32ème édition des Journées Cinématographiques de Carthage est tombé. Les films des JCC seront projetés du 30 octobre au 06 novembre dans plusieurs salles de cinéma du grand Tunis et dans la cité de la culture. D’autres projections sont prévues dans les régions de Tunisie, Sousse, Fahes, Djerba et Sidi Ali Bouaoun mais aussi dans les prisons et les casernes.

L’achat des billets des JCC 2021 démarre à partir du samedi 30 Octobre 2021. Il est à rappeler qu’en raison de la crise sanitaire, les salles seront remplies à raison de 50% de leur capacité initiale, d’ou la nécessité de prévoir les films à voir à l’avance.

Programme des JCC 2021 et les horaires des projections des films par salle:

Presque tous les films de la compétition officielle longs-métrages et courts-métrages des JCC seront projetés dans la salle ‘Opéra’ de la cité de la culture de Tunis et quelques uns à la salle Al Hambra à la Marsa. Une des salles de cinéma Pathé de Tunis abritera des projections.

La salle de cinéma Le colisée de Tunisie prévoit une belle sélection de long-métrages de la rubrique “Cinéma du monde”, ayant participé récemment à des festivals internationaux comme le film “Titane” qui a remporté la palme d’or au festival de Canne 2021. Le théâtre des régions à la cité de la culture, la salle ABC à Tunis et la salle 4ème art proposeront la projections des documentaires Long-métrages en compétition officielle.

La section Drive in des JCC prévu dans la cour de la cité de la culture proposera 3 longs-métrages tunisiens, à regarder dans sa voiture, le film égyptien “Les femmes du bus 678”, Le silence des palais de Moufida Tlatli et le film “L’oeil du Cyclone” de Sékou Traouré de Burkina Faso.

Les billets des JCC 2021

Le public des JCC est informé que le système de billetterie fonctionnera, à la faveur de cette 32ème session, selon les modalités suivantes :

– L’achat en ligne offre au public la possibilité de réserver leur place pour tous les films programmés tout le long du déroulement du festival avec maximum de 3 billets par transaction.

– L’achat au guichet permet au public de se procurer leurs billets uniquement pour le programme de la journée et du jour suivant avec maximum de 3 billets par personne.

L’accès aux différentes salles de cinéma de Tunisie se fait avec le certificat de vaccination. Les tarifs appliqués sont 2dt pour les élèves et les étudiants et 3dt pour les adultes.

I.D.

Lire aussi :

JCC 2021 sous le slogan “Rêvons, Vivons”: Nouveautés et films en compétition de la 32e édition