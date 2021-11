JCC 2021 : Controversé en Egypte, le film “Feathers” distingué à Tunis (Palmarès et vidéo)

Le rideau est tombé sur la 32ème édition des journées cinématographiques de Carthage dévoilant le palmarès des films qui se sont distingués lors de cet événement coïncidant avec le retour de l’effervescence culturelle en Tunisie.

Des films tunisiens, arabes, africains et internationaux de qualité et de renom ont été projetés au cinéma, espaces culturels et dans les prisons et casernes au cours de ces JCC 2021 en plus de l’organisation de plusieurs rencontres et tables rondes.

La cérémonie de clôture animée par l’acteur Nejib Belkadhi a été marquée par la projection d’un court métrage produit et réalisé par les détenus de la prison de Mahdia mais aussi par un clin d’oeil à la cause animale orchestré par l’animateur en compagnie de l’artiste violoniste Yasmine Azaiez.

Le jury des JCC 2021 a attribué pas moins de 5 prix au long-métrage égyptien “Feathers” d’Omar Zohairy qui a aussi remporté le Tanit d’or. Controversé en Egypte, ce film qui dévoile le quotidien d’une famille très pauvre et une partie de la misère dans ce pays qui veut redorer son image, a été récemment choisi comme meilleure fiction arabe” au festival d’el-Gouna et il est le premier long-métrage égyptien à remporter le prix de la Semaine de la critique au festival de Cannes.

Le cinéma palestinien a été récompensé avec cinq prix dont deux récompenses pour le film “As I want” de Samaher Al Qadi, le prix tv5 monde pour “Little Palestine” de Abdallah Al Khatib et le tanit d’or du meilleur long-métrage documentaire à ‘Yarmouk, journal d’un assiégé” de Abdallah Al Khatib.

le cinéma tunisien a récolté trois prix à savoir la Mention spéciale du Jury attribuée au film “Papillon d’Or” d’Abdelhamid Bouchnak; le Tanit d’argent pour le long-métrage de fiction “Insurrection” de Jilani Saadi et le Tanit de Bronze du meilleur court-métrage de fiction à “Au pays de l’oncle Salem ” de Slim Belhiba.

Résumé en vidéo de la cérémonie de clôture des JCC 2021

Palmarès des JCC 2021:

Prix Carthage « Ciné promesse »

« Les filles qui ont brûlé la nuit » de Sarah Mesfer (Arabie Saoudite)

Prix Lina Ben Mhenni des droits de l’homme

« As I want » de Samaher Al Qadi (Palestine)

Tanit d’Or, première œuvre Tahar Cheriaa

« Feathers » de Omar El Zohairy (Égypte)

Prix TV 5 Monde décerné par Zina Berrahal, de TV5 Monde

« Little Palestine » de Abdallah Al Khatib (Palestine)

Mention spéciale

« Captains of Zaatari » de Ali Al Arabi (Égypte)

Courts métrages documentaires

Tanit de Bronze

« NE T’ACCROCHE PAS TROP » de SHAIMA AL TAMIMI – YÉMEN

Tanit d’Argent

« AND THEN THEY BURN THE SEA » de MAJID AL-REMAIHI – QATAR

Tanit d’Or

« SHEPHERDS » de TEBOHO EDKINS – AFRIQUE DU SUD

Longs métrages documentaires

Tanit de Bronze

« AS I WANT » de SAMAHER ALQADI – PALESTINE

Tanit d’Argent

« LE DERNIER REFUGE » de SAMASSÉKOU OUSMANE – MALI

Tanit d’Or

« YARMOUK, JOURNAL D’UN ASSIÉGÉ » de ABDALLAH AL-KHATIB – PALESTINE

Courts métrages fiction

Tanit de Bronze

« AU PAYS DE L’ONCLE SALEM » de SLIM BELHIBA – TUNISIE

Tanit d’Argent

« HOW MY GRANDMOTHER BECAME A CHAIR » de NICOLAS FATTOUH – LIBAN

Tanit d’Or

« LIFE ON THE HORN » de MO HARAWE – SOMALIE

Longs métrages de fiction

Prix du meilleur montage décerné par Fakherddine Amri

« L’INDOMPTABLE FEU DU PRINTEMPS » de LEMOHANG JEREMIAH MOSESE – LESOTHO

Prix de la meilleure image décerné par Ahmed Bennys

« L’INDOMPTABLE FEU DU PRINTEMPS » de LEMOHANG JEREMIAH MOSESE – LESOTHO

Prix de la meilleure musique décerné par Fedi Ben Othman

« HAUT ET FORT » de NABIL AYOUCH – MAROC

Prix du meilleur scénario décerné par Raja Laamari

« FEATHERS » de OMAR EL ZOHAIRY – ÉGYPTE

Prix de la meilleure interprétation masculine décerné par Nadia Boussetta

Omar Abdi pour son rôle au « LA FEMME DU FOSSOYEUR » de KHADAR AYDERUS AHMED – SOMALIE

Prix de la meilleure interprétation féminine décerné par Helmi Dridi

Demyana Nassar pour son rôle dans « FEATHERS » de OMAR EL ZOHAIRY – ÉGYPTE

Mention spéciale

« AMIRA » de MOHAMED DIAB – ÉGYPTE

Mention spéciale

« PAPILLON D’OR » de ABDELHAMID BOUCHNAK – TUNISIE

Le Tanit de Bronze du long-métrage fiction

« INSURRECTION » de JILANI SAADI – TUNISIE

Tanit d’Argent du long métrage fiction

« L’INDOMPTABLE FEU DU PRINTEMPS » de LEMOHANG JEREMIAH MOSESE – LESOTHO

Tanit d’Or du long métrage fiction

« FEATHERS » de OMAR EL ZOHAIRY – ÉGYPTE

S.B.