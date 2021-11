Match Manchester City vs PSG: Où regarder la rencontre choc de champions league du 24 novembre?

Manchester City affronte Paris Saint-Germain mercredi 24 novembre 2021 dans le cadre de la 5ème journée de la ligue des champions. Le match Manchester vs PSG sera joué à partir de 21h sur la pelouse du stade l’Etihad Stadium.

Un match choc entre Manchester City et PSG qui s’affrontent cette année pour la quatrième fois en 2021. Un beau spectacle avec Neymar, Messi, Mbappé, Verratti, Guardiola, Foden… et une qualification pour les huitièmes de finale de la champions league en jeu!

Le match Manchester City vs PSG sera diffusé en direct live sur les chaines beinsports Premium 1, Canal+, RMC Sport 1, Sky Sport Autriche 3 et Sky Sport Football. Vous pouvez regarder le streaming du match Manchester City vs PSG sur le site de canal+ .

Tekiano