Gabès Cinéma Fen 2022: les inscriptions pour les films sont ouvertes

Gabès Cinéma Fen (GCFEN), le festival cinématographique du sud Tunisien se lance dans l’organisation de son édition 2022. La Quatrième saison du festival Gabès Cinéma Fen se prépare avec son lot de Cinéma, Arts vidéo et Réalité Virtuelle qui seront à nouveau au rendez-vous à Gabès en présentiel du 6 au 12 mai 2022.

Le festival GCFEN 2022 annonce l’ouverture de son appel aux films pour la 4ème édition et invite les réalisateurs à déposer leurs candidatures sur son site: gabescinemafen.com du 19 janvier au 3 mars 2022.

GABES CINEMA FEN est un festival polyvalent annuel qui fait se côtoyer et dialoguer CINÉMA, ART VIDÉO et RÉALITÉ VIRTUELLE et draine cinéphiles et visiteurs à Gabès. Il propose une programmation alternative mettant en avant la ville du Sud-est tunisien Gabes qui fait face à des problématiques écologiques liées à l’industrie de transformation du phosphate.

Au côté d’une programmation alternative, GABES CINEMA FEN est un lieu de rencontre et d’échange autour des films et des thèmes qui en découlent.

En 2020, à cause de la pandémie du Coronavirus, le festival s’est déroulé exclusivement en ligne et a permis à des milliers d’internautes de visionner les films de la compétition officielle. En 2021, GCF a opté pour une formule hybride avec des projections à Gabès puis en ligne. Les films en compétition sont des productions exclusivement arabes. Les sections parallèles sont autant de fenêtres sur des propositions filmiques diversifiées parfois minoritaires mais toujours exigeantes et singulières dans leurs manières d’inviter à expérimenter le monde.

