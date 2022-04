L’ACPT organise la 8ème édition de sa balade photographique à la belle étoile

L’Association Club Photo de Tunis, ACPT, organise son événement photographique incontournable du mois de ramadan, la balade photographique “A la belle étoile”, sur deux temps; le vendredi 15 avril 2022 suivie d’une remise des prix et une projection samedi 23 avril.

Cette balade est devenue une tradition ramadanesque du Club Photo de Tunis qui se déroule en présentiel, succédant à la septième balade qui s’est déroulée en virtuel en 2020 à cause du confinement général. Elle est enfin de retour après une absence suite aux restrictions sanitaires liées à la pandémie du Coronavirus, pour le grand bonheur des passionnés de la photographie et de la médina de Tunis

La balade photographique de l’ACPT est une occasion pour partir à la redécouverte de la médina de Tunis en ce ramadan 2022, qui ne cesse de nous fasciner et nous émerveiller telle les histoires d’un livre de contes par son architecture, ses petites ruelles, ses échoppes et ses ambiances magiques et mystiques.

Elle est ouverte à tous sur inscription, pour débutants et confirmés, avec ou sans appareil photo. Le Club Photo de Tunis met à la disposition de ceux qui le souhaitent des assistants (anciens membres du club ou membres confirmés) pour leurs donner conseils et astuces.

L’événement est organisé en 2 soirées :

– La première soirée, vendredi 15 Avril est dédiée à la balade et à son concours, le thème étant libre, les seuls critères sont le terrain de jeu (la médina) et la plage horaire (de 20H30 à minuit).

– La deuxième soirée, samedi 23 Avril soirée, viendra clôturer l’évènement avec la projection de toutes les photos prises lors du concours ainsi que la remise des prix récompensant les meilleures photos sélectionnées par le jury.

Pour participer à la 8ème édition de la balade photographique, il faut s’inscrire via ce lien: https://forms.gle/LWmGByjyALLnHLHF6 et consulter la page Facebook du club photo de Tunis pour plus d’informations.

S.B. avec communiqué

