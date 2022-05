Festival du film arabe de Malmö 2022: 3 films Tunisiens Streams, Une Seconde vie & Chitana primés

Le Festival du film arabe de Malmö (MAFF 2022) qui se déroule en Suède du 4 au 9 mai, a primé 3 films tunisiens lors de sa 12 ème édition. Le long-métrage Streams de Mehdi Hmili, le long-métrage Une Seconde Vie de Anis Lassoued et le court-métrage Chitana de Amel Guellaty ont été récompensés.

Le film Streams a remporté le prix du meilleur réalisateur attribué à Mehdi Hmili. Il a été projeté dans les salles de cinéma de Tunisie en début d’année. Synopsis du film ‘Streams’: Amel, accusée à tort, sort de prison après une affaire d’adultère. Dans les bas-fonds de Tunis, elle recherche son fils disparu Moumen. Au cours de son périple, Amel fait face à une société tunisienne en pleine chute libre.

Le film Une Seconde Vie a obtenu le prix du meilleur scénario, attribué à Anis Lassoued et Chema Ben Chaabane. Synopsis du film « Une seconde vie »: Gadeha, un garçon de 12 ans, se trouve hospitalisé suite à un accident de la circulation. Sa mère reçoit l’aide d’une famille qui prend en charge les frais de l’hôpital et fournit à sa famille un logement. Mais l’enfant découvre rapidement le secret du changement du niveau de vie de sa famille. Il sera dévasté…

Streams, coproduction entre la Tunisie, le Luxembourg et la France et Une Seconde Vie (A Second Life ou Gadeha), coproduction tunisienne, figuraient dans la compétition des longs-métrages de fiction. Photo de Chema Ben Chaabane, co-scénariste du film Une seconde Vie recevant son prix au festival MAFFF 2022:

Le court-métrage documentaire Chitana de Amel Guellaty a reçu le Prix du jury doté de 10.000 Couronnes suédoises. Le film Chitana de Amel Guellaty, une coproduction entre la Tunisie, le Qatar et le Norvège, figurait dans la compétition des courts-métrages.

Plusieurs films tunisiens dont six en compétition officielle ont été au line-up de cette édition 2022 du MAFF, dirigé par le palestinien Mouhamad Keblawi qui a fondé le festival en 2011. La compétition officielle de cette édition est composée de 56 films, issus de 14 pays arabes et coproduits avec 10 pays occidentaux.

