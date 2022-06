Les dates officielles du festival Carthage 2022, la 56ème édition du plus vieux festival du grand Tunis, ont été rendues publiques. Le festival international de Carthage dans son édition 2022 est prévu du du 14 juillet au 20 août.

L’affiche du #FIC2k22 a été dévoilée sur la page officielle du festival et se présente avec un fond à prédémoninance bleue avec des étincelles et une poutre antique qui date de l’époque romaine et qu’on retrouve dans plusieurs sites historiques de Tunisie.

Le programme du festival de Carthage 2022 proposera pas moins d’une dizaines de spectacles, lit-on sur la page fb. On connait déjà quelques spectacles annoncés par les artistes qui participent au festival de Carthage.

La chanteuse égyptienne Sherine Abdel-Wahab avait annoncé sur son compte instagram qu’elle assurera le spectacle de clôture du Festival international de Carthage le 20 août 2022.

L’artiste Palestinien Faraj Suleiman va assurer un concert à Carthage le 27 juillet 2022. Le pianiste et compositeur palestinien informe qu’il présentera son nouvel album ‘Better Than Berlin’.

L’ambassade Suisse en Tunisie informe que le DJ Kadebostany animera une soirée au festival de Carthage le 23 juillet 2022.

Rappelons que l’année dernière les deux plus grands festivals de Tunisie, Festival Carthage 2021 et Festival Hammamet 2021, ont été reportés à cause de la crise du Coronavirus.

Nous reviendrons bientôt vers vous avec le programme complet du festival Carthage 2022.

