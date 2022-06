La chanteuse algérienne Souad Messi, très aimée par le public tunisien, vient de sortir un single “Dessine Moi Un Pays” qui fait partie de son nouvel album “Sequana”. L’album sort sur son propre label Backingtrack Production le 14 octobre.

Bien qu’enracinée en France, la chanson est remplie de souvenirs d’une Algérie perdue et de son enfance là-bas. Avec une guitare acoustique de style kabyle et un quatuor de violons, on y retrouve également la jeune flûtiste syrienne Naïssam Jalal.

Le dernier passage de Saoud Messi en Tunisie était dans le cadre du festival de Hammamet 2019. Retour en vidéo sur cette soirée qui a ravi un public venu nombreux:

Le single “Dessine Moi Un Pays” est inspiré par l’exil.. « ces gens qui s’agrippent aux avions qui partent de Kaboul lors du retour des Talibans. C’est pour eux que j’ai écrite cette chanson.,” raconte Souad Massi.

“Dessine-moi un pays, ses frontières seront le paradis… /Dessine-moi le sourire d’un résistant /La vue des visages humiliés m’indigne /Car le sang de la liberté nourrit mes veines… ” Une très belle chanson en arabe ارسملي بلاد, que nous vous proposons de découvrir dans la vidéo qui suit:

Sequana est le dixième album de la chanteuse, auteure et compositrice franco-algérienne Souad Massi. Produit par Justin Adams (Rachid Taha, Tinariwen, Robert Plant), l’album s’inspire de divers styles musicaux – folk, country, rock, calypso, bossa, ainsi que des sons du Moyen-Orient et du désert algérien.

Avec Sequana , la chanteuse algérienne propose un recueil de onze chansons, dont neuf écrites et composées par elle. Elle creuse son sillon de femme engagée, émancipée, une femme de son temps qui chante ses combats comme jamais.

Souad Messi était programmée au festival de Carthage avec Oum , l’année dernière, festival reporté à cause de la pandémie. Elle a assuré une soirée mémorable au festival de Hammamet 2019 dont nous avons partagé quelques extraits plus haut. A ce qu’elle renouera encore à nouveau avec ses fans Tunisiens au festival de Carthage 2022?

Tekiano

Lire aussi :

Festival Carthage 2021: Le programme est tombé, une belle sélection d’artistes de Tunisie et d’ailleurs

Festival Carthage 2022: L’affiche, les dates et quelques concerts dévoilés

Festival Carthage 2022: Spectacle d’ouverture Ocheg denya d’Abdelhamid Bouchnak (vidéo)