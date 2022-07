Startup Village, un nouveau Coworking space créatif à Menzah 4

Startup Village est un nouvel espace de création, d’innovation et de vie qui vient s’ajouter aux coworking spaces du Grand Tunis. Il s’étale sur une superficie de 2500 m² et se présente comme un projet unique pour l’écosystème des startups Tunisiennes. C’est un concept innovant basé sur une vision de partage, de transfert de compétence avec une philosophie de Co : Co-working, Co-thinking et Co-créativité.

Conçu pour former un véritable écosystème d’innovation, Startup Village ambitionne de devenir un espace vivant en réunissant incubateurs, Médias, Start-ups, entreprises et investisseurs.

Les fondateurs ont insisté sur le fait que “le startup village est beaucoup plus qu’un lieu de travail, c’est un espace qui vie, un véritable lieu d’inspiration. C’est un univers orné de couleurs et distingué par un aménagement original et atypique.”

Cet écosystème pas comme les autres se veut un laboratoire de projets, une ruche d’abeilles distinguée par une philosophie de Co-création entre des acteurs du Digital : MEDIANET et Saphir Consult et du média : Radio Express FM.

L’aspect écoresponsable du Startup Village est tangible dans la plupart des œuvres présentes, réalisées par des artistes, des artisans et des passionnés.

Le projet a été réalisé dans un bâtiment historique; Immeuble Essasdi sis menzah 4, conçu par l’architecte Olivier Clément Cacoub. Après 10 mois de travaux collaboratifs entre les villageois, une équipe de 4 architectes et un scénographe, le village a vu le jour. Il vise à devenir un espace unique en son genre : un espace de vie convivial et bienveillant pour l’innovation et l’entreprenariat, lit-on dans le site web de Startup Village.

La vision du village est que tout soit possible aujourd’hui et demain : Flexibilité, innovation et adaptation. il est ouvert 24H/24. Pour plus d’informations, consultez la page Fb de Startup Village.

Tekiano avec Startup Village

