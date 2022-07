Remakes, remasters et autres portages, seraient-ils bénéfiques à l’industrie du gaming ? C’est ce qu’on pourrait se demander en sachant que l’annonce de The Last of US PART I (le remake) sur PS5, par exemple, comme tout annonce de remake sur une plateforme de génération courante, a crée un raz de marée dans la communauté des gamers sur les réseaux sociaux.

La majorité sont mécontent et manifestent leur mécontentement en utilisant certains arguments très récurrents comme « les développeurs sont fainéants », « l’éditeur est à court d’idées », « au lieu de consacrer du temps sur un nouveau jeu, ils le gaspillent à réchauffer du vieux », « Ils vendent ces jeux au prix d’un nouveau jeu, c’est très nocif à l’industrie » et d’autres évidemment… cette agitation est-elle nocif ou bénéfique?

Tout d’abord, on peut comprendre le mécontentement récent après l’annonce du prix, qui est de 70 $ ! C’est trop d’exploitation pour un remake et le plus drôle c’est que la réponse de Naughty Dog est simplement « No, it’s not a cash grab ». Il faudrait plus qu’une affirmation aussi vague pour convaincre l ‘audience quand-même. Sinon, disons que celui-ci est un cash grab, est-ce cela signifie que tous les remake ou remasters sont des façons indirectes de traire la vache à lait ?

Soyons plus objectif. Si tu possèdes déjà l’original, tu n’es pas forcé d’acheter le remake pour bien commencer. Considérons aussi que dans la majorité des cas, un remake coute moins cher que le prix complet d’un jeu neuf. Zelda Link’s Awekening sur Switch coute 60 € quand Crash Team Racing Nitro Fueled n’en coute que 40. Tenir compte également du fait qu’en général, un remake c’est aussi la façon définitive de jouer à un jeu. Je n’ai jamais été un grand fan des Motion Controls pour les jeux solos aventures, d’où Zelda Skyward Sword sur Wii (2011), j’ai dû zapper à un moment. Là je suis à un peu moins d’une vingtaine d’heures sur la HD edition sur Switch (2021), et franchement je n’aurais jamais pensé que le jeu était aussi bon sans l’existence de ce portage.

Sinon concernant l’argument du temps perdu sur un remake, au lieu de se focaliser sur un nouveau jeu, est-t-il valide ? la question qu’il faut se poser, c’est quelles sont les procédures qui nécessitent le plus de temps dans le développement d’un jeu vidéo ?

Commençons par les Assets. En général, les modèles 3D dans les remakes sont soit les mêmes si le jeu n’est pas si vieux, soit une autre version avec un peu plus de polygones qui peut-être, est tirée d’un jeu plus de récent de la même série qui est déjà sorti.

Ce fut le cas dans Sonic Adventure DX, les modèles utilisés étaient ceux de Sonic Adventure 2. Les textures seraient éventuellement en plus haute résolution, mais aucun autre travail n’est ajouté. Les animation 3D faits soit à la main (surtout ceux en MoCap (Capture de mouvement)) soit réalisées par de vrais acteurs, restent sans le moindre doute les mêmes. Dernier mais pas moindre, le Code !

Il est connu que la partie qui prend le plus de temps c’est la programmation. Le code restera intact sur au moins 80% du jeu. Des corrections de certains bugs ou qualité de vie éventuellement sont réalisées, pas plus. En tout et pour tout, le temps mis pour un remake ne coute pas cher au studio ni en termes de ressources ou de temps, pas plus de 5% de ce qu’un nouveau jeu AAA couterais. Donc non, ce remake ne t’aura pas privé d’un nouveau jeu.

Et le point le plus important, je l’ai gardé pour la fin… les Scalpeurs ! Avec-vous vu les pris des jeux Retro sur le net ? Ces gens sont fous ! Les plus fous étant ceux qui acceptent d’acheter ces jeux à des prix exorbitants. Et cet argent ne va nulle part dans la poche des développeurs, mais dans celle d’un arnaqueur opportuniste.

Quand l’éditeur ressort son jeu sur une plateforme de génération courante, l’engouement des gamers envers le jeu décale de la version sur la console originale vers la version la plus récente. Tel était le cas de Chrono Cross de SquareEnix. La récente sortie de son remake a baissé le prix de la version PS1 sur le net, et le focus est maintenant sur la version Switch/PS4/X Box/Steam avec leurs bénéfices qui vont directement aux détenteurs des droits du jeu.

Mohamed Nabli Geïter (Spoot)

Du même auteur:

Dernier State of Play, CAPCOM livre du lourd!