Aziz Jebali fait la tournée des festivals avec son One man show ‘Evasion’

Aziz Jebali, l’acteur tunisien révélé par des feuilletons tunisiens populaires comme ‘Nouba’ et ‘Ken ya makenech’ va entamer une tournée des festivals de Tunisie avec son One man show ‘Harba’ ou ‘Evasion’.

Dans ‘Evasion’ Aziz Jebali est un expert en développement humain qui a pour mission de lancer un casting pour meubler une nouvelle planète 2.0, ressemblant à la Terre sans sa bêtise et son antipathie, mais vide de toute vie humaine !

Ce dernier démontre (avec humour) les causes de l’échec de vie sur Terre, présentant des alternatives de modèles humains terriens ayant réussi leurs vies car ils en ont totalement zappé toute éventualité de bonheur, la cause de tous les malheurs…

La pièce Harba produite par MBK PRODUCTION est écrite, interprétée et mise en scène par Aziz Jebali. La direction d’acteur est assurée par Hela Ayed et la direction artistique et vidéos par Abdelhamid Bouchnak. La scénographie et la lumière sont signées Sabri Atrous.

Festival Hammamet 2022 sera la première escale de Aziz Jebali qui se produira sur scène dans la nuit du samedi 30 juillet 2022, une soirée déjà sold out. Le festival de Radès sera la seconde escale de l’artiste tunisien le 03 août 2022, puis le festival de Mahdia le 06 août 2022, le festival de Kairouan le 9 Août, le festival de Dougga le 12 août 2022 et festival de Bizerte le 17 août 2022. Cette tournée s’achèvera le 23 Août 2022 au festival international de Nabeul.

Cette tournée estivale sera entamée à la suite d’une tournée hivernale et au cours du mois de Ramadan 2022, au cours de laquelle le spectacle a été présenté à la cité de la culture de Tunis et diverses salles en Tunisie, en plus d’une série de spectacles sold out à Paris.

Retour en vidéo sur la tournée hivernale de Harba:

La tournée du one man Show ‘Evasion 2.0’ est une occasion pour découvrir une nouvelle facette de l’acteur tunisien Aziz Jebali qui retrouve en solo le public des amphithéâtres.

S.B.

Lire aussi :

Festival Hammamet 2022: Programme éclectique & billetterie ouverte