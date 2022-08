Les Nuits du Musée de Sousse de retour au Musée Archéologique de Sousse (Programme)

Les Nuits du Musée de Sousse sont de retour à l’esplanade du Musée Archéologique de Sousse pour une 10ème édition du 31 août au 05 septembre 2022. Plusieurs styles musicaux seront proposés au cours des 6 soirées du festival. Le public aura la possibilité d’assister à des concerts de musique tunisienne, musique du monde, Rock et opéra et Jazz et fusion.

Des artistes tunisiens vont se ralayer sur la scène en plein air pour présenter des nouvelles créations, à l’instar de Hassen Doss, Zohra Lajnef, Karim Ziad Trio et The Oriental String Quartet.

L’artiste Riadh Ben Amor assurera le spectacle inaugural avec “Sarawen” mercredi 31 août. Il a invité le chanteur Mounir Troudi à l’accompagner sur scène en plus des musiciens Rafik Gharbi, Samir Soltana, Abdellaziz cherif, Kaiss Hassen et Mohamed Hatem Hamila. Le spectacle d’ouverture sera précédé par un show vidéo mapping qui projettera l’histoire du musée archéologique de Sousse indique la page facebook du centre culturel de Sousse.

Programme des Nuits du Musée de Sousse 2022

– Mercredi 31 Août 2022 : Spectacle vidéo mapping de Helmi Mahdfoudhi et Ramzi Souani “L’histoire du Musée archéologique de Sousse”, “SARAWEN” de Riadh Ben Amor avec la participation de Mounir Troudi (Musiques du monde, Tunisienne et Orientale).

– 1er Septembre 2022 : “Hassen Doss and ORCHESTRAL” (Opéra – Rock – Musique Tunisienne)

– 2 Septembre 2022 : “RAGRAG” de Zohra Lajnef (Musique traditionnelle Tunisienne Musiques du monde)

– 3 Septembre 2022 : “KARIM ZIAD TRIO” KARIM ZIAD – MEHDI NASSOULI – MALIK ZIAD (Jazz – gnawa –fusion Algérie France Maroc)

-4 Septembre 2022 : “THE ORIENTAL STRING QUARTET” ARCO STRING QUARTET De OUTAIL MAOUI et HAMZA OBBA (Musiques du monde, classique et Tunisienne)

– 5 Septembre 2022 : HAL EL DONIA De ADEL MISSAOUI Avec la participation de Mohamed Ben Salah-Selma Jedda -Sirine Mhedhbi ) Spectacle de Musique Orchestrale – chant)

Les billets des spectacles des Nuits du Musée de Sousse ( au prix unique de 10 dt ) seront en vente a partir du lundi 29 août 2022 au guichet du musée archéologique de Sousse de 9h à 18h . Les spectacles débuteront à 21H30.

S.B.

