SOS Villages d’Enfants Tunisie : Participez à la campagne ‘1 enfant 1 kit scolaire’

SOS Villages d’Enfants Tunisie lance la campagne nationale “1 enfant 1 kit scolaire” pour inviter les participants à une collecte de dons pour la rentrée scolaire 2022 – 2023. La campagne consiste dans la préparation de kits scolaires au profit de 1500 élèves tunisiens pris en charge dans les 4 sites et programmes relatifs à SOS Villages d’Enfants Tunisie.

SOS Village d’Enfants Akouda organise à cet effet une soirée musicale le 01septembre 2022 à la salle des fêtes Le Serail à Sousse et dont les bénéfices seront dédiés à l’achat de kits scolaires (cartables + livres + cahiers + fourniture) . La vente de billets se fait à SOS Village d’Enfants Akouda.

Parrainez la scolarité d’un enfant en faisant un don à SOS Villages d’Enfants Tunisie en participants à la campagne “1 enfant 1 kit scolaire” sur les comptes bancaires suivants:

UIB 12 000 000 100 570 78 85 40

CCP 17 000 000 000 000 4545 81

tél : 71.919.911 / 58.371.002

L’Association Tunisienne des Villages d’Enfants SOS est une association de bienfaisance à caractère social et humanitaire, qui prend en charge des enfants sans soutien familial et en danger (orphelins, abandonnés, défavorisés…). A travers nos quatre Villages d’Enfants SOS (Gammarth, Siliana, Mahrès et Akouda), nous contribuons à créer un espace familial accueillant dans lequel ces enfants peuvent vivre dans la dignité et se développer en tant qu’individus à part entière, explique les curateurs des villages d’enfants SOS.

Construisons ensemble l’avenir des enfants. Pour plus d’informations, consultez la page Facebook de l’Association Tunisienne des Villages d’Enfants SOS.

S.B.