Rentrée scolaire 2022 – 2023 : Les fournitures scolaires aux prix d’achat dans les grandes surfaces du 5 au 26 septembre

A l’occasion de la rentrée scolaire 2022 – 2023 , le ministère du Commerce informe que les fournitures scolaires seront vendues au public aux prix d’achat en TTC et sans bénéfices dans les grandes surfaces, du 5 et au 26 septembre 2022.

Cette décision vient préserver le pouvoir d’achat des citoyens au cours de cette conjoncture difficile qui coïncide avec la rentrée scolaire”, indique le ministère dans un post partagé sur sa page Facebook.

Les services centraux et régionaux relevant du département du Commerce œuvrent à coordonner leurs efforts avec les professionnels du secteur de la distribution des fournitures scolaires et bureautiques afin d’instituer des remises exceptionnelles au cours de la rentrée scolaire et universitaire 2022 – 2023, ajoute la même source.

Le ministère a fait état de la disponibilité des produits à divers prix, exhortant les citoyens à la consommer des produits nationaux fournis en favorisant un rapport qualité-prix raisonnable.

Un numéro vert, le 80100191, a été mis en service pour informer les services de contrôle sur les pratiques illicites.

Tekiano avec TAP