Les Piliers de la Création prises par le télescope James Webb dans un magnifique cliché !

Le télescope de la NASA James Webb révèle au monde un magnifique cliché des Piliers de la Création. Après Hubble en 1915, c’est autour de James Webb de mettre en lumière, grâce à ses capacités infrarouges, ces splendides immenses structures de gaz et de poussière regorgeant d’étoiles en formation.

La Nasa a publié cette magnifique photo mercredi 19 octobre 2022 sur ses comptes sur les réseaux sociaux. La photo beaucoup plus nette que celle de Hubble, montre des zones d’un rouge intense, à l’extrémité de plusieurs des piliers, évoquent de la lave, “Il s’agit d’éjections d’étoiles encore en train de se développer, âgées de seulement quelques centaines de milliers d’années”, a expliqué la NASA dans un communiqué.

Pour ajouter que ces jeunes étoiles projettent périodiquement des jets supersoniques qui entrent en collision avec les nuages de matière, comme ces épais piliers.

Les premières images en couleurs de l’espace avaient été dévoilées par le téléscope James-Webb qui mène ses observations à 1,5 million de kilomètres de la Terre en juillet 2022. Il s’agissait de la photo de l’univers la plus profonde et la plus nette jamais prise, suivie au cours du mois d’aout de magnifiques images de la planète Jupiter ,comme on l’avait jamais vu!

I.D.