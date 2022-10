Le calligraphe The Inkman anime un masterclass à Samsung Brand Shop autour du Galaxy Z Fold4

Le calligraphe The Inkman a animé un masterclass à Samsung Brand Shop autour du nouveau Galaxy Z Fold4. The Inkman est la nouvelle étoile montante de la calligraffiti contemporaine et un artiste au style inimitable. Le jeune homme a réussi à se démarquer à travers plusieurs oeuvres plus originales les unes que les autres réalisés sur plusieurs supports. La touche de cet autodidacte est désormais identifiable et marque le public avec la grâce qu’elle dégage et la finesse de l’ouvrage. Sa dernière création inédite avec la prestigieuse Maison Guerlin, en est le plus grand témoin!

Samsung Tunisie a fait appel à l’artiste The Inkman pour animer un workshop Smart Art, autour de son dernier produit phare Galaxy Z Fold4. Ce dernier né de Samsung dans la catégorie des smartphones pliables embarque un module photo haut de gamme avec un capteur de 50 MP associé à un objectif grand-angle et au Space Zoom x30 pour réaliser des photos et vidéos époustouflantes. Il est fourni avec le S Pen, accessoire indispensable pour une prise de notes instantanée ou dessiner un croquis, qui vient parfaire l’expérience multitâche.

Et c’est autour de cet outil que s’est déroulé le masterclass animé par The Inkman, après la présentation de la 4ème génération des pliables de Samsung Galaxy par l’équipe du brandshop, à savoir les Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4 disponibles sur le marché Tunisien.

Les Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4 sont les smartphones pliables les plus résistants jamais conçus par Samsung. En plus de l’Aluminium Armor qui compose leurs cadres, leurs écrans sont également très solides : les écrans externes et la face arrière des Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 sont composés de verre Gorilla© Glass© Victus+TM tandis que les écrans internes gagnent en solidité suite à une optimisation de la structure des différentes couches qui les composent. Certifiés IPX8, les deux modèles sont résistants à l’eau et protégés en cas de pluie.

Master class autour du Galaxy Z Flip4 avec The Inkman

Le Master Class a commencé avec une présentation du dernier né de Samsung en insistant sur tous les avantages que propose ce nouveau produit spécialement conçu pour les artistes et travailleurs nomades. Une démonstration live d’une création artistique digitale mise en avant par l’artiste tunisien, a été projetée sur une TV Samung accorché au mur, tout en expliquant la démarche suivie.

L’artiste Tunisien The Inkman, de son vrai nom Mohamed Kilani Tbib, a effectué une démonstration avec le Galaxy Z Flip4 devant les étudiants de l’Institut des Beaux-Arts de Tunis et et de l’ISAM dans le showroom de Samsung au Lac 2 afin de montrer l’utilité de ce gadget pour sublimer son art et l’aider dans le processus de création. Un produit séduisant qui pourrait un jour attirer les étudiants futurs artistes.

The Inkman a par ailleurs échangé avec les étudiants passionnés qui n’ont pas hésité à lui poser pleins de questions sur sa carrière et son parcours artistique ainsi que les difficultés qu’il a rencontré. Questions auxquelles il a répondu humblement…

C’est le deuxième master Class, sous le signe du Smart Art, organisé par Samsung Tunisie, après une première expérience avec l’artiste Imed Déchich et le photographe Hamideddine Bouali en 2019, informe un responsable du brand shop. Une manière ludique de conjuguer l’art et la technologie à travers les produits Samsung.

Sara Tanit