Le film Tunisien Sous les Figues de Eriges Shiri, qui figure dans la compétition officielle longs-métrages des JCC 2022 , sera projeté dans les salles de cinéma de Tunisie dès le dimanche 6 novembre.

Le film considéré comme un “Un petit miracle de cinéma” par le journal Libération et “un film d’une générosité aussi nourrissante qu’un figuier” par Mediapart a été présenté en avant-première mondiale à la Quinzaine des Réalisateurs du Festival de Cannes 2022 et représenter la Tunisie aux Oscars 2023 dans la catégorie du meilleur film international.

Le film Sous les Figues a récemment remporté le Bayard d’Or du meilleur film dans le cadre de la compétition officielle longs-métrages du festival du film de Namur 2022. Il a remporté le prix du jury Ecoprod lancé à l’occasion du 75ème festival de Cannes.

Rappelons que Le film Sous les Figues relate l’histoire de Melek et ses amies qui travaillent dans les vergers durant l’été, pour payer leurs études, préparer leur mariage ou aider leurs familles. Entre les figuiers, sous le regard des ouvrières plus âgées et des jeunes hommes, elles se dévoilent et se projettent, au seuil d’une vie d’adulte qui leur restera interdite…

Bande-annonce du film Tunisien “Sous les Figues”:

En attendant de le voir dans les salles de Cinéma à partir du 06 novembre, vous pouvez essayer de le regarder lors des projections spéciales organisées au cours des journées cinématographiques de Carthage. Pour cela, consultez le programme complet des JCC 2022 ici —–> www.tekiano.com/2022/10/25/jcc-2022-le-programme-complet-est-tombe

S.B.