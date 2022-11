Mastodon : L’autre alternative possible à Twitter

Depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, le nombre d’utilisateurs qui sont déçus par la nouvelle politique de Twitter du nouveau acquéreur et qui veulent ou sont sur le point de quitter l’oiseau bleu augmente jour après jour.

Ces utilisateurs déçus migrent vers des applications qui ressemblent à Twitter ; et justement Mastodon est l’une des applications célèbres actuellement considérée comme une alternative possible à Twitter.

Fondé par l’Allemand « Eugen Rochko » en 2016, Mastodon est une application décentralisée (c’est-à-dire qu’elle n’est pas administrée ni par un serveur, ni par une entreprise, ni par une personne), open source et ne contient pas de publicités, contrairement à Twitter.

Parmi les ressemblances entre cette plateforme et Twitter, c’est qu’à la place de publier des « Tweets » vous allez publier des « Toot » ou des « Pouet » en français, mais contrairement à l’oiseau bleu (seulement 280 caractères), Mastodon accepte jusqu’à 500 caractères.

Cette application profite des opportunités du moment pour récupérer des utilisateurs de chez Twitter, en avançant l’argument d’être «un réseau social qui n’appartient à aucune entreprise et ne peut pas être vendu».

Looks like #Mastodon is trending on Twitter as more and more people are announcing their new profiles. Welcome to the better social media that does not belong to a single company and cannot be sold, welcome to the fediverse! pic.twitter.com/75pugCA0si

— Mastodon (@joinmastodon) October 27, 2022