Twitter : Pour certifier son compte, il faudra passer à la caisse

Elon Musk, désormais nouveau propriétaire de Twitter, a déclaré dans une série de tweets sa nouvelle vision pour Twitter et pour ses utilisateurs.

En effet, pour pouvoir certifier son compte et bénéficier d’une série de privilèges, il faudra payer 8 dollars par mois !

Le milliardaire a précisé, toujours sur son compte Twitter, que toute personne désireuse d’avoir la coche bleue et certifier son compte ne doit payer que 8 dollars mensuellement pour réaliser ce souhait.

Non seulement le compte de la personne est vérifié et elle a la garantie pour apparaitre en premier dans les recherches et les réponses, mais elle peut également publier des vidéos et des enregistrements audios de longue durée. Aussi, elle a le privilège d’être moins exposée aux publicités sur la plateforme.

Musk a précisé que les personnalités publiques vont se distinguer des autres utilisateurs à travers « une balise secondaire sous le nom », notant que cette balise sera similaire à celle qui est affichée sur les profils des politiciens.

A noter que le prix de 8 dollars ne concerne que les personnes visant aux États-Unis, en attendant celui du reste du monde dans les prochaines semaines ».