Semaine du Son de l’UNESCO à Bizerte, Tunis et Djerba du 10 au 15 novembre 2022 

La Semaine du Son de l’UNESCO en Tunisie aura lieu du 10 au 15 novembre 2022 : elle se déroulera de Bizerte à Djerba en passant par Tunis. La Semaine du Son de l’UNESCO a été créé en 1998 et a pour objectif de sensibiliser aux enjeux multiples du sonore dans le monde. Soutenue via la résolution 39 C/59 de l’institution et présidée par Christian Hugonnet, elle renforce actuellement sa présence internationale, notamment dans un certain nombre de pays francophones.

Depuis la création d’un Salon du livre audio de Tunisie, organisé en novembre 2021 par les Alliances françaises de Tunisie, en partenariat avec l’association La Plume de Paon et l’Institut français de Tunisie, la Tunisie a été identifiée comme un pays prioritaire.

Centré sur le livre et déployé sur deux journées de programmations et de rencontres dans les locaux de la Bibliothèque nationale de Tunisie, cet événement a démontré que le livre audio était en mesure de constituer la matrice d’une Semaine du Son de l’UNESCO tunisienne.

Fondée et présidée par l’universitaire, journaliste et écrivain Christophe Rioux, la première Semaine du Son de l’UNESCO en Tunisie ambitionne de donner une large vision de la place du sonore dans l’écosystème de la création, à travers les thématiques des différentes rencontres. L’ancrage autour du Salon du Livre audio de Tunisie confère au livre une place centrale, relativement singulière dans le format initial des Semaines du Son de l’UNESCO.

Les grands rendez-vous :

– TUNIS // Table ronde : “L’audio, au cœur des nouveaux médias et des industries culturelles et créatives “, jeudi 10 novembre à 10h00 – Ecole Supérieure de l’Audiovisuel et du Cinéma à Gammarth

– BIZERTE // Les rencontres professionnelles du livre audio (ateliers et tables rondes),11 et 12 novembre de 10h à 17h30 – Hôtel Nour Congress and Resort à Bizerte

– DJERBA // Table de restitution : “La révolution du son : ambassadeur de la francophonie et créateur de connexions”, mardi 15 novembre à 16h00 – Salle de conférence du Village de la Francophonie à Djerba

Programme Complet de la Semaine du Son de l’UNESCO en Tunisie

Télécharger (PDF, 718KB)

Porté par l’Alliance Française de Bizerte et l’Alliance Française de Djerba, en partenariat avec l’Institut Français de Tunisie, l’Ecole Supérieure de l’Audiovisuel et du Cinéma de Tunis et l’association La Plume de Paon, le projet pluridisciplinaire de la Semaine du Son de l’UNESCO en Tunisie a pour objectif la sensibilisation aux enjeux multiples du sonore dans ses dimensions créatives et culturelles, travers un dialogue franco-tunisien et dans un esprit “deux rives de la Méditerranée”.

Les organisateurs soulignent que plusieurs médias couvriront la cérémonie de lancement de la Semaine du Son de l’UNESCO en Tunisie, dont ceux déjà présents dans le cadre du Sommet de la Francophonie de Djerba.

Tekiano

Lire aussi :

Salon du Livre Audio en Tunisie: 1ère édition les 27 et 28 novembre 2021 (Programme)