De l’économie d’énergie dans les Xbox de Microsoft

Actuellement l’électricité traverse une crise indéniable dans le monde, affectant en premier lieu les pays de l’Union européenne ainsi que le Royaume-Uni. C’est pour cette raison que plusieurs entreprises sont cherchent de solutions et créent des initiatives pour s’orienter vers la baisse de l’utilisation d’énergie. Microsoft en fait partie.

Précédemment, Microsoft a mis à jour les consoles Xbox de la série X|S avec un nouveau menu de paramètres d’alimentation qui vise à repenser leur consommation d’énergie et d’en rendre compte en passant du mode économie d’énergie au mode veille.

En s’inscrivant dans cette orientation vers la réduction de la consommation d’énergie, Microsoft a récemment envoyé un questionnaire repéré par Windows Central aux membres de Xbox Insider pour savoir leurs avis concernant les conséquences qui découlent de cette décision telle que la réduction automatique de la performance des jeux lors de la détection d’une période d’inactivité et l’impact sur leur décision d’achat.

D’après la liste ci-dessous des questions posées par la firme de Redmond, on peut dévoiler ou avoir une idée sur les potentielles nouvelles fonctionnalités et les options envisagées dans le futur que Microsoft explore pour les jeux sur consoles et PC :

En règle générale, à quel point vous sentez-vous concerné par le coût énergétique/financier que vous utilisez en jouant ?

En règle générale, que diriez-vous de nouvelles options dans les jeux qui réduiraient leur consommation énergétique ?

En règle générale, que penseriez-vous de jeux qui abaisseraient automatiquement le framerate ou la résolution lorsque le jeu est laissé en veille ou inactif ?

D’ailleurs, le déploiement de ces fonctionnalités et ces options par Microsoft dans le futur ne sont qu’une preuve que la firme américaine est sur la bonne voie puisqu’elle vise à devenir une société plus verte.