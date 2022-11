Musk and Amber à l’Abu Dhabi Art Fair

Musk and Amber est une galerie qui organise des événements ponctuels tels que des expositions d’art contemporain, des séances de dédicace avec des écrivains et autres happenings culturels, aussi elle fait la promotion d’un art de vivre à la croisée de l’orient et de l’occident.

Non seulement cela, Musk et Amber rassemblent des designers et autres artistes du monde entier, ainsi que des œuvres uniques inspirées du patrimoine tunisien, fabriquées sur mesure par des artisans et artistes locaux talentueux.

Fondée par la talentueuse Lamia Bousnina Ben Ayed, cette galerie annonce dans un communiqué publié le 10 novembre 2022 sa participation à Abu Dhabi Art Fair qui se déroule à Manaraat Al Saadiyat, du 16 au 20 novembre 2022.

Les trois artistes tunisiens, Imed Jemaiel, Madame Mouna Jamal Siala, et The Inkman auront de la chance pour y participer à travers leurs travaux dans cette exhibition qui sera située dans la section Focus au Stand AT5 et dirigée par Madame Rachida Triki, nommée commissaire en chef de l’édition de cette année du Focus de la foire – la section consacrée à l’Afrique du Nord.

C’est à noter que « Les œuvres ont été sélectionnées selon le thème de la section “Focus” qui a pour but de lier l’héritage et la recréation pour une renaissance continue et de nouveaux lendemains ».