Musk and Amber participe au Village de la Francophonie à Djerba

Musk and Amber Gallery annonce sa participation au Village de la Francophonie élaboré à l’occasion de la tenue du 18ème Sommet de la Francophonie à Djerba, du 13 jusqu’au 22 novembre 2022, et ce à travers l’artiste tunisien Taher Jaoui pour présenter sa collection d’œuvres d’art « Humanoïdes ».

L’artiste a utilisé différentes techniques dans la création de sa collection telle que la peinture à l’huile, l’acrylique, le crayon et le spray pour « exprimer les liens qui nous unissent, nous, humanoïdes du monde ».

Le Village de la Francophonie est la rencontre incontournable de la culture francophone à travers une animation continue qui durera dix jours.

On y trouve également des pavillons qui représentent les traditions et l’artisanat de chaque pays et qui sont ouverts aux participants au Sommet ainsi qu’au grand public.