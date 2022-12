OPPO Reno 8 Pro: un smartphone prometteur!

Après le succès des Find X5 et Find X5 Pro que la marque chinoise OPPO a connu, la firme a annoncé en août 2022 et fait sortir le 5 septembre 2022, l’Oppo Reno 8 Pro qui s’inscrit dans les smartphones de haut de gamme.

L’Oppo Reno 8 Pro qui est disponible chez les revendeurs tunisiens en 2 coloris : noir et vert, se caractérise d’un design léger et élégant et d’une batterie de 4500 mAh qui vous promet d’une charge complète en 31 minutes.

C’est à noter que ce smartphone coute environ 1800 dinars tunisiens et afin d’avoir connaissance sur ce téléphone on vous propose de jeter un coup d’œil sur la fiche technique ci-dessous.

Fiche technique :

*Caractéristiques techniques :

Système d’exploitation : Android 12

Interface utilisateur (UI) : ColorOS 12.1

Processeur : Mediatek Dimensity 8100-MAX

Mémoire vive (Ram) : 12 Go

Capacité stockage :256 Go

Type de carte SIM : nanoSIM

Nombre de carte SIM : 2

Carte mémoire : non

*Ecran :

Taille de l’écran : 6.7 pouces

Définition de l’écran : 2412 x 1080 pixels

Type : AMOLED

Protection de l’écran : Oui

*Entrées et sorties :

Support du Wi-Fi : oui

Support du Bluetooth : Oui

Prise jack : Non

Haut-parleur : 2

Type du connecteur : USB type-C

*Multimédia :

Capteur photo principal : 50 Mpx

Deuxième capteur photo : 8 Mpx

Troisième capteur photo : 2 Mpx

Capteur photo frontal : 32 Mpx

Type de Flash : LED

*Communication :

Bandes GSM : 1800 MHz, 1900 MHz, 850 MHz, 900 MHz

Compatible réseau 5G : Oui

*Alimentation :

Batterie amovible : Non

Capacité de la batterie : 4500 mAh

Recharge sans fil : Non

Charge rapide : Oui

*Capteurs :

Capteur d’empreinte digitale : Sous l’écran

Accéléromètre : Oui

Boussole électronique : Oui

Gyroscope : Oui

Capteur de lumière ambiante : Oui

Infrarouge : Non

*Dimensions :

Hauteur : 16.12 cm

Largeur : 7.42 cm

Epaisseur : 0.76 cm

Poids : 183 g