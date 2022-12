Rotaract Phoenix Sud célèbre la Journée internationale du bénévolat (retour en photos)

Rotaract Phoenix Sud est un club associatif fondé en 2018, qui vise à rendre service à la société tunisienne et même au-delà.

Le club, déjà très actif depuis des années, ne rate aucune occasion pour participer à l’amélioration des conditions de vie de la société tunisienne à travers ses activités et actions, dont le but est d’aider ceux qui en ont besoin et de montrer à tout le monde, ce que la jeunesse tunisienne est capable de réaliser.

Parmi les actions réalisées par Rotaract Phoenix Sud, on cite :

« Go Eco », où les membres du club se sont rassemblés pour trois sorties écologiques afin de collecter des articles en plastique et de les fournir à la startup Colibris Tunisie, qui les a recyclés.

L’achat de deux couveuses pour le service de cardiologie pédiatrique à l’hôpital de la Rabta.

« Koffet Ramadan », où les membres du club après un travail acharné ont pu fournir de la nourriture à 1 000 familles marginalisées pendant le mois de Ramadan.

Récemment, à l’occasion de la Journée internationale du bénévolat, les membres du club se sont répartis en 4 groupes pour exécuter 4 actions différentes en même temps.

Le 1er groupe était en charge du don de sang à l’avenue Habib Bourguiba Tunis :

Quant au deuxième groupe, il était en charge de la récolte avec un jeune agriculteur à oued Ellil :

Le troisième groupe avait la responsabilité de la préparation et la distribution de repas pour les SDF en collaboration avec le Croissant-Rouge Tunisien, section Ariana :

Le dernier groupe s’occupait de la réalisation d’une campagne de nettoyage en collaboration avec la municipalité de Tunis :