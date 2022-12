L’Institut Français de Tunisie célèbre le mois de décembre (retour en photos)

Dans le cadre de « Décembre Ensemble, les journées solidaires de l’IFT », l’Institut français de Tunis a organisé deux événements consacrés au “vivre ensemble” et à l’”intégration des personnes en situation handicapées”.

La première manifestation s’est déroulée tout au long de l’après-midi et la soirée du mercredi 14 décembre 2022, où dix associations partenaires ont participé à l’animation de diverses activités telles que des conférences, des courts-métrages, des spectacles, du sport etc… Ces activités ont permis de mettre en avant et donner de l’importance au travail et les compétences d’enfants et d’adultes en situation de handicap.

Quant à la deuxième activité, elle était dédiée à la collecte de sang et a eu lieu à l’Institut français de Tunis jeudi 15 décembre 2022 afin d’encourager la culture de dons en Tunisie, et ce parce que la transfusion sanguine est quelque chose d’indispensable et primordiale pour le traitement de nombreuses pathologies.