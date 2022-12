9ème édition des “Journées de l’Artisan”, du 23 au 25 décembre 2022 à Sousse

La 9ème édition des “Journées de l’Artisan“, se tient du 23 au 25 décembre 2022, à Sousse, à l’initiative de l’Office National de l’Artisanat et l’association Arts et Traditions.

Il s’agit d’”une expo-vente des meilleures créations de plus de 90 artisans sélectionnés pour leurs savoir-faire, la noblesse et l’authenticité de leurs produits, tout en étant à la mode et moderne”, indiquent les organisateurs.

Ces exposants représentant les différentes régions du pays, présenteront une variété de produits: habillement, accessoires, articles de décoration, bijoux, produits de terroir, cosmétiques bio artisanaux …

Un espace pour enfants sera aménagé, à cette occasion, animé par des ateliers de maquillage, de peinture, de moulage de pâtes, de déguisement, de calligraphie….