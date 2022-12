Sbeitla : Deux cent participants au colloque scientifique “L’Africa Romana”

Deux cent participants prennent part au colloque scientifique “L’Africa Romana” qui se tient du 15 au 19 décembre 2022 dans sa 22ème édition à Sbeitla, informe l’Institut national du Patrimoine (INP).

Le congrès de l’Africa Romana dont l’objectif depuis son lancement est d’enrichir les connaissances sur l’histoire de l’Africa romaine est organisé conjointement par l’Université de Sassari (Sardaigne Italie) et l’Institut National du Patrimoine.

Cette rencontre scientifique réunit un grand nombre de chercheurs venus des deux rives de la Méditerranée: l’Algérie, le Maroc, l’Espagne, la France, l’Italie et la Tunisie.

Les débats lors des séances de travail, les visites de sites archéologiques notamment de Haidra, ainsi que la présentation de nouvelles découvertes épigraphiques provenant de différentes régions de l’Afrique du Nord ont été une occasion pour échanger les réflexions autour de nouvelles problématiques susceptibles de faire avancer la recherche sur l’histoire ancienne de l’Afrique du Nord.

Selon l’historien Attilio Mastino représentant de l’Université de Sassari, les études sur l’antiquité grecque et romaine vivent sans aucun doute un moment d’extrême intérêt et d’importance sur le plan scientifique, si l’on considère à la fois la qualité des résultats obtenus et la bonne renommée dont les recherches jouissent partout, pour le grand intérêt pour le patrimoine culturel.