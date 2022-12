Pourquoi les iPhones 14 et 14 Plus se vendent moins bien ?

D’après le dernier rapport de Pegatron, qui est l’un des prestataires d’Apple en charge de la fabrication d’iPhone 14 et 14 Plus et qui est une entreprise taïwanaise de fabrication et d’assemblage de pièces électroniques, les iPhone 14 et 14 Plus ne se vendent pas bien, ce qui a causé la chute du chiffre d’affaires de l’entreprise de 28,3% en novembre 2022.

Parmi les raisons qui ont contribué à la mévente des iPhone 14 et 14 Plus, on cite le manque d’innovation puisque ces derniers ne se différencient pas beaucoup dans le design et les fonctionnalités par rapport à la génération précédente, l’iPhone 13 qui est lui-même légèrement plus sophistiqué, l’iPhone 12.

Ainsi le plus grand facteur qui aurait contribué à cette très forte baisse des ventes, on cite les prix des d’iPhone 14 et 14 Plus qui sont franchement très chers.

En effet, un iPhone 14 de 128 go coûte 3 999 dinars tunisiens, donc un citoyen qui vit en cette période d’inflation et dans ce contexte économique très difficile pourra difficilement se payer cet smartphone.