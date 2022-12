Fêtes fin d’année : L’ONSR lance une campagne de sensibilisation jusqu’au 02 janvier 2022 (vidéo)

A l’occasion des vacances scolaires et des fêtes de fin d’année, l’Observatoire national de la sécurité routière (ONSR) a annoncé dimanche le lancement d’une campagne de sensibilisation sur les risques de la conduite sous alcool qui se poursuivra jusqu’au 02 janvier 2023.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Mourad Jouini, porte-parole de l’ONSR, a souligné que la campagne sera axée sur la prévention des accidents dus à l’excès de vitesse, à la conduite sous alcool ou en état de fatigue ou somnolence ou encore au manque d’entretien du véhicule.

Dans le cadre de cette campagne, organisée en partenariat avec la fédération tunisienne des sociétés d’assurance (FTUSA), l’Ordre national des écoles de conduite de Tunisie, les Scouts tunisiens et des associations actives dans le domaine, un spot télévisé et un spot radiophonique seront diffusés sur les réseaux sociaux et dans différents médias audiovisuels.

Des actions de sensibilisation seront également organisées sur terrain notamment à la Place Pasteur, Menzah 6, Charguia 1 et ce, du 29 décembre au 1er janvier 2022.

Parallèlement, les associations partenaires organiseront des actions similaires dans les différentes régions du pays.