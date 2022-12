Accès gratuit aux musées de Tunisie , sites historiques et monuments dimanche 01 janvier 2023

Un Accès gratuit aux musées de Tunisie , sites historiques et les divers monuments du pays sera possible ce dimanche 01 janvier 2023 , étant le premier dimanche du mois et jour férié.

Tous les Tunisiens ainsi que les personnes étrangères résidentes en Tunisie pourront bénéficier de cette gratuité d’entrée sur présentation de leur carte d’identité nationale et cartes de séjour.

Application mobile Tour de Tunisie pour découvrir la richesse des monuments et sites historiques du pays

Cette gratuité est effective durant les jours fériés, en Tunisie, les premiers dimanche de chaque mois, le 18 avril (journée internationale des monuments et des sites) ainsi que le 18 mai (journée mondiale des musées).

Afin de connaître la liste des musées, des sites archéologiques tunisiens et des monuments historiques ouverts et dépendant de l’Agence de mise en valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle vous pouvez visiter le site web tunisiepatrimoine.tn

Tekiano