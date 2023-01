Adam Guesmi veut devenir créateur de contenus en 2023

Adam Guesmi, qui a remporté le 2ème prix du concours international “The Arab Reading Challenge” aux Emirats arabes unis en 2022, a annoncé, lors de son passage sur le radio Diwan FM, qu’il ouvrira en 2023 des comptes sur les différents réseaux sociaux en partenariat avec Sham Al Bakkour, la petite fille syrienne qui a gagné le Challenge de la lecture arabe et avec Rashed Al Khatib qui a remporté le 3éme prix du même concours.

Le jeune Tunisien a souligné que le contenu qu’il publiera sur ses comptes avec ses homologues sera soutenu…

Adam a parlé de son désir de devenir un auteur et a annoncé qu’il a déjà commencé à écrire son tout premier livre dont il parlera sur la confrontation des difficultés et des risques et comment transformer le dilemme en défis, comme l’a fait le cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, qui a réussi à faire de la nation arabe une nation de lecture à travers ce défi.