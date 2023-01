Monastir : L’excellence de la production de poisson en aquaculture

L’aquaculture consiste à cultiver des algues ou des animaux en environnement aquatique. Elle est donc liée à l’agriculture et concerne l’élevage de poissons, crustacés et autres mollusques, en plus de la culture des algues.

En effet, représentant la moitié des produits à base de poissons que nous consommons à l’échelle mondiale, l’aquaculture constitue un secteur important en Tunisie même si elle n’est pas très développée. Et la plus grande zone aquacole se trouve dans le gouvernorat de Monastir.

Il y a 14 projets d’aquaculture dans le gouvernorat et les résultats de 2022 montrent une progression notable de la production par rapport à 2021, laquelle est passée de 15 000 à plus de 17 000 tonnes, selon le service de la pêche maritime de Monastir.

Ce gouvernorat assure également 60% de la production d’aquaculture, 30% de celle de poisson bleu et 23% de la production nationale des produits de pêche maritime.