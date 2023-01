Tunisie : Noomane Hamrouni chargé de l’administration du CNCI

Noomane Hamrouni chargé de l’administration du CNCI, lit-on dans un post sur la page facebook du Centre national du cinéma et de l’image.



Noomane Hamrouni occupait le poste de Directeur Général au ministère des Affaires Culturelles. Le Centre était provisoirement dirigé par Khaled Azek en remplacement à l’ancien directeur général, Slim Dargachi, limogé début mai 2022.

Après avoir été installé à la Marsa, le Centre national du cinéma et de l’image s’est doté depuis 2018 d’un siège permanent au cœur de la Cité de la culture. Depuis cette date, d’autres responsables -dont Chiraz Laatiri et Sonia Chamkhi– ont été nommés à la tête du CNCI qui rappelle-t-on, chapeaute le pôle Cinéma à la Cité.

En plus du siège administratif, les locaux du Centre englobent la Cinémathèque tunisienne, trois salles de cinéma et le bureau des Journées cinématographiques de Carthage (JCC).

Le CNCI assure également l’organisation du Festival du cinéma méditerranéen, Manarat. Lancé en 2018, sur le pavillon tunisien au festival de Cannes, ce festival est le fruit d’une coopération active entre le CNCI, le CNC (Centre national du cinéma et de l’image animée, France) et l’Institut français de Tunisie (IFT).

Créé le 13 septembre 2011, le CNCI est un établissement public à caractère non administratif, placé sous la tutelle du ministère des Affaires Culturelles. Il est doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.

L’élaboration et la mise en œuvre de politiques publiques en matière de cinéma et d’animation est parmi les principales missions du CNCI qui assure la promotion et le financement de l’industrie cinématographique nationale. Ses prérogatives consistent aussi en la production et la diffusion d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles et l’organisation des métiers liés au domaine du cinéma.

Le CNCI, a doté d’une direction générale, d’un conseil des orientations stratégiques et de prospection et d’un conseil d’établissement.